Pediu socorro no 190 e morreu atropelada pelo marido em seguida

Letícia Ferreira Araújo, de 25 anos, morreu atropelada na noite de sábado (9), minutos depois de denunciar à Polícia Militar que havia sido agredida pelo marido. O suspeito, Vitor Ananias de Jesus, também de 25 anos, foi preso em flagrante. O crime ocorreu na frente do filho do casal, de 6 anos.

O caso aconteceu em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 22h, Letícia ligou para o 190 relatando as agressões e que o companheiro tentava fugir. A ligação caiu antes que ela pudesse dar mais informações.