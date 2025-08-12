14 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Pediu socorro no 190 e morreu atropelada pelo marido em seguida

Por Da Redação | Cassilândia (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Letícia Ferreira Araújo, de 25 anos
Letícia Ferreira Araújo, de 25 anos, morreu atropelada na noite de sábado (9), minutos depois de denunciar à Polícia Militar que havia sido agredida pelo marido. O suspeito, Vitor Ananias de Jesus, também de 25 anos, foi preso em flagrante. O crime ocorreu na frente do filho do casal, de 6 anos.

O caso aconteceu em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 22h, Letícia ligou para o 190 relatando as agressões e que o companheiro tentava fugir. A ligação caiu antes que ela pudesse dar mais informações.

Cerca de meia hora depois, outro chamado alertou sobre uma mulher atropelada pelo próprio marido. O carro foi encontrado após colidir e derrubar o muro de uma residência. O corpo de Letícia estava ao lado do veículo.

