14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Escravizada por marido e filhos durante 20 anos é libertada

Por Da Redação | Despeñaderos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Escravizada por marido e filhos durante 20 anos é libertada
Escravizada por marido e filhos durante 20 anos é libertada

Uma mulher de quase 60 anos foi resgatada após viver mais de duas décadas em situação de servidão, imposta pelo próprio marido e filhos. A libertação ocorreu após uma denúncia anônima à Justiça, que resultou na prisão do companheiro e de uma das filhas, de 22 anos, na semana passada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Despeñaderos, na Argentina. A vítima foi encontrada em estado de choque, com sinais severos de desnutrição e extrema deterioração física. Ela relatou ter sido mantida em cárcere e com acesso restrito a alimentos.

De acordo com as investigações, a mulher era impedida até mesmo de ir ao quintal e sofria constantes abusos. Em um episódio de violência, teve as unhas dos pés cortadas com uma lixadeira elétrica, ferramenta utilizada normalmente em atividades como construção e marcenaria.

Após o resgate, ela foi levada ao Hospital Arturo Illia, em Alta Gracia, onde recebeu atendimento médico e psicológico. Seu estado de saúde atual não foi divulgado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários