Escravizada por marido e filhos durante 20 anos é libertada

Uma mulher de quase 60 anos foi resgatada após viver mais de duas décadas em situação de servidão, imposta pelo próprio marido e filhos. A libertação ocorreu após uma denúncia anônima à Justiça, que resultou na prisão do companheiro e de uma das filhas, de 22 anos, na semana passada.
O caso aconteceu em Despeñaderos, na Argentina. A vítima foi encontrada em estado de choque, com sinais severos de desnutrição e extrema deterioração física. Ela relatou ter sido mantida em cárcere e com acesso restrito a alimentos.
De acordo com as investigações, a mulher era impedida até mesmo de ir ao quintal e sofria constantes abusos. Em um episódio de violência, teve as unhas dos pés cortadas com uma lixadeira elétrica, ferramenta utilizada normalmente em atividades como construção e marcenaria.
Após o resgate, ela foi levada ao Hospital Arturo Illia, em Alta Gracia, onde recebeu atendimento médico e psicológico. Seu estado de saúde atual não foi divulgado.