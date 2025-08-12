Escravizada por marido e filhos durante 20 anos é libertada

Uma mulher de quase 60 anos foi resgatada após viver mais de duas décadas em situação de servidão, imposta pelo próprio marido e filhos. A libertação ocorreu após uma denúncia anônima à Justiça, que resultou na prisão do companheiro e de uma das filhas, de 22 anos, na semana passada.

O caso aconteceu em Despeñaderos, na Argentina. A vítima foi encontrada em estado de choque, com sinais severos de desnutrição e extrema deterioração física. Ela relatou ter sido mantida em cárcere e com acesso restrito a alimentos.