Menino de 10 anos é morto após pai contrair dívida com tráfico

Um adolescente de 17 anos confessou ter matado Alexsandro Vital, de 10 anos, motivado por uma dívida entre seu pai e o pai da vítima. O menor foi apreendido pela Polícia Civil na última quinta-feira (7).

O crime ocorreu em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Alexsandro foi encontrado morto na noite de quarta-feira (6) em um galpão próximo de casa, com um fio de arame enrolado no pescoço e uma pedra sobre o tórax, indícios de estrangulamento e agressão.