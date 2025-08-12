Menino de 10 anos é morto após pai contrair dívida com tráfico

Um adolescente de 17 anos confessou ter matado Alexsandro Vital, de 10 anos, motivado por uma dívida entre seu pai e o pai da vítima. O menor foi apreendido pela Polícia Civil na última quinta-feira (7).
O crime ocorreu em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Alexsandro foi encontrado morto na noite de quarta-feira (6) em um galpão próximo de casa, com um fio de arame enrolado no pescoço e uma pedra sobre o tórax, indícios de estrangulamento e agressão.
Segundo as investigações, o adolescente afirmou que o pai de Alexsandro, preso por tráfico de drogas, lhe devia R$ 6.000. Disse ainda que a criança era usada para transmitir recados e ameaças sobre a dívida. A motivação, no entanto, continua sob apuração.
O suspeito foi identificado por imagens de câmeras de segurança, que mostraram ele e Alexsandro caminhando juntos até o galpão onde o corpo foi encontrado horas depois. De acordo com a polícia, o menor atraiu o menino dizendo que iria buscar um pneu para brincar, mas deu versões diferentes durante o interrogatório.
O delegado Marcelo Francisco, da 15ª DESEC, destacou as contradições no relato. Já o delegado Walkis Pacheco, da 104ª Circunscrição, afirmou que, embora o adolescente tenha chorado no final, não demonstrou arrependimento pelo crime, considerado bárbaro.