Matou a namorada após ela continuar como menina do 'job'

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de mandar matar a própria namorada, de 22 anos. A vítima foi identificada como Maria Kauane.
O crime ocorreu em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o homem, identificado como Cleon, não aceitava que Maria trabalhasse como garota de programa, atividade que exercia desde antes do relacionamento.
Maria foi encontrada caída na sala de casa e levada ao hospital. Poucas horas depois, Cleon foi localizado e preso nas proximidades da unidade de saúde onde ela estava internada.