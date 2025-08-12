Pediu R$ 2.000 à mãe antes de ser achado morto e algemado

A Polícia Civil investiga o assassinato de um motorista de aplicativo de 35 anos, encontrado morto com marcas de tiros e facadas. A vítima foi identificada como Petrônio César de Albuquerque.

O crime aconteceu na noite de sexta-feira (8) em uma área de mata na praia de Cupe, em Ipojuca, no Grande Recife. Segundo a corporação, o corpo estava com as mãos algemadas.