Pai de 4 filhos é achado morto após discussão com esposa

Um homem de 41 anos foi encontrado morto com golpes de faca dentro de sua residência. Ele era pai de quatro filhos e, segundo familiares, vivia com a esposa.

O crime ocorreu em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Vizinhos relataram à polícia que ouviram uma discussão e, em seguida, gritos de socorro da vítima, identificada como Evandro.