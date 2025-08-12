14 de agosto de 2025
HOMICÍDIO

Pai de 4 filhos é achado morto após discussão com esposa

Por Da Redação | Franco da Rocha (SP)
Reprodução
Evandro foi encontrado morto
Um homem de 41 anos foi encontrado morto com golpes de faca dentro de sua residência. Ele era pai de quatro filhos e, segundo familiares, vivia com a esposa.

O crime ocorreu em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Vizinhos relataram à polícia que ouviram uma discussão e, em seguida, gritos de socorro da vítima, identificada como Evandro.

O celular e a carteira do pintor foram levados, mas não havia sinais de arrombamento. A família suspeita da companheira, que não compareceu ao velório, retirou seus pertences da casa e desapareceu. A Polícia Civil investiga o caso.

