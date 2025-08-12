Pegou moto emprestada sem avisar e acabou morto

Um jovem de 22 anos foi morto a facadas no último sábado (10) após pegar, sem autorização, a motocicleta de um conhecido. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Carlos Alberto de Souza Santos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu na zona rural de Barras, no Piauí. Carlos estava bebendo na companhia do suspeito, Paulo Lima Nascimento, quando foi atacado.
Nesta terça-feira (12), Paulo e um comparsa foram presos. O caso segue sob investigação e provocou grande repercussão na comunidade local.