14 de agosto de 2025
ASSASSINATO

Pegou moto emprestada sem avisar e acabou morto

Por Da Redação | Barras (PI)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Carlos Alberto de Souza Santos
Um jovem de 22 anos foi morto a facadas no último sábado (10) após pegar, sem autorização, a motocicleta de um conhecido. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Carlos Alberto de Souza Santos.

O crime aconteceu na zona rural de Barras, no Piauí. Carlos estava bebendo na companhia do suspeito, Paulo Lima Nascimento, quando foi atacado.

Nesta terça-feira (12), Paulo e um comparsa foram presos. O caso segue sob investigação e provocou grande repercussão na comunidade local.

