Menina de 15 anos envenena pão e dá para a mãe comer

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida nesta terça-feira (12) sob suspeita de tentar matar a própria mãe, de 42 anos. O caso ocorreu em maio deste ano, três dias antes do Dia das Mães.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi registrado em Itabuna, no sul da Bahia. A vítima, operadora de caixa, contou que a filha teria colocado raticida em dois pães que seriam consumidos por ela.