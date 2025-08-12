14 de agosto de 2025
RATICIDA

Menina de 15 anos envenena pão e dá para a mãe comer

Por Da Redação | Itabuna (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Uma adolescente de 15 anos foi apreendida nesta terça-feira (12) sob suspeita de tentar matar a própria mãe, de 42 anos. O caso ocorreu em maio deste ano, três dias antes do Dia das Mães.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi registrado em Itabuna, no sul da Bahia. A vítima, operadora de caixa, contou que a filha teria colocado raticida em dois pães que seriam consumidos por ela.

Ao sentir sinais de intoxicação, a mulher buscou atendimento no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, onde recebeu os primeiros cuidados. A investigação segue para apurar a motivação do crime.

