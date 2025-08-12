Ortiz: TJ confirma validade de rejeição das contas de 2018 e 2019

O Tribunal de Justiça aceitou recurso da Câmara de Taubaté e reformou a decisão de primeira instância que, em dezembro de 2024, havia anulado os julgamentos em que foram rejeitadas as contas de 2018 e 2019 do ex-prefeito Ortiz Junior (Cidadania).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A decisão foi tomada por unanimidade pela 1ª Câmara de Direito Público do TJ. Com o provimento do recurso da Câmara, o resultado dos julgamentos volta a ter validade - o que pode tornar o ex-prefeito inelegível.