Anderson cita sobrecarga e cobra participação estadual e federal

Reforçando o que havia declarado ao OVALE Cast, podcast de OVALE, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), cobrou maior participação dos governos estadual e federal no repasse de recursos para a saúde do município, sobrecarregada pelo atendimento de pacientes de outras cidades da região.
A afirmação foi feita nesta terça-feira (12), durante entrevista coletiva para anúncio de uma nova parceria para atendimento SUS (Sistema Único de Saúde).
Anderson destacou que a maior parte do financiamento da saúde, 76%, é arcada pelo próprio município, enquanto o estado contribui com apenas 8,36% e o governo federal com 18,5%.
Para ilustrar o impacto, o prefeito citou como exemplo, o Hospital Municipal, que só neste ano teve um custo de R$ 46 milhões no atendimento a pacientes de outras cidades.
A pressão se estende a outras unidades: a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Eugênio de Melo atende 26% de moradores de Caçapava, e a Clínica Sul acolhe 18% de pessoas de Jacareí. O prefeito também mencionou casos mais graves, como o de um bebê de seis meses transportado de Cunha para o Hospital Municipal sem aviso prévio.
Diante desse cenário, Anderson afirmou a necessidade de que os governos estadual e federal participem de um debate sobre a questão, argumentando que a arrecadação de impostos em São José não é suficiente para cobrir os custos de hospitais como o da Vila, que é o quinto maior do estado. Ele ainda ressaltou que o foco da gestão é inovar e buscar parcerias para garantir que os cidadãos joseenses sejam beneficiados.