Anderson cita sobrecarga e cobra participação estadual e federal

Reforçando o que havia declarado ao OVALE Cast, podcast de OVALE, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), cobrou maior participação dos governos estadual e federal no repasse de recursos para a saúde do município, sobrecarregada pelo atendimento de pacientes de outras cidades da região.

A afirmação foi feita nesta terça-feira (12), durante entrevista coletiva para anúncio de uma nova parceria para atendimento SUS (Sistema Único de Saúde).

Anderson destacou que a maior parte do financiamento da saúde, 76%, é arcada pelo próprio município, enquanto o estado contribui com apenas 8,36% e o governo federal com 18,5%.