Foragido há 7 anos por tráfico é preso em casa de luxo no Vale

Policiais civis de Taubaté prenderam na manhã desta terça-feira (12), em Tremembé, um homem que estava foragido há 7 anos após ser condenado por tráfico de drogas. Ele foi encontrado em um condomínio de luxo.

O homem foi preso em 2013, com grande quantidade de drogas sintéticas, e condenado a pena superior a 5 anos de prisão. O mandado de prisão foi expedido em julho de 2018. Desde então, o homem se encontrava na situação de foragido.