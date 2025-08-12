14 de agosto de 2025
VEJA O VÍDEO

Foragido há 7 anos por tráfico é preso em casa de luxo no Vale

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
Momento em que o foragido é recapturado no Vale
Momento em que o foragido é recapturado no Vale

Policiais civis de Taubaté prenderam na manhã desta terça-feira (12), em Tremembé, um homem que estava foragido há 7 anos após ser condenado por tráfico de drogas. Ele foi encontrado em um condomínio de luxo.

O homem foi preso em 2013, com grande quantidade de drogas sintéticas, e condenado a pena superior a 5 anos de prisão. O mandado de prisão foi expedido em julho de 2018. Desde então, o homem se encontrava na situação de foragido.

A prisão foi realizada por policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté,nas primeiras horas desta terça-feira, dando fim ao longo período como foragido.

Segundo os policiais, o homem estava com malas prontas para uma nova fuga, sendo impedido pela polícia.

O foragido foi encontrado após “longo e exaustivo trabalho de inteligência”, com a localização do atual endereço do homem, que morava em um condomínio de luxo na cidade de Tremembé.

