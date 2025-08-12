Jovem Sophia é morta por bala perdida ao sair de grupo de oração

A adolescente Sophia Vial, de 15 anos, foi morta por uma bala perdida ao sair de um grupo de oração, no Espírito Santo, na noite do último sábado (9). O ataque deixou duas pessoas mortas e três feridas, entre elas crianças. Sophia voltava para casa com a família, após ir à igreja.

Sophia estava dentro do carro dos pais quando criminosos abriram fogo contra o veículo. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Evangélico de Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos.