Jovem Sophia é morta por bala perdida ao sair de grupo de oração

A adolescente Sophia Vial, de 15 anos, foi morta por uma bala perdida ao sair de um grupo de oração, no Espírito Santo, na noite do último sábado (9). O ataque deixou duas pessoas mortas e três feridas, entre elas crianças. Sophia voltava para casa com a família, após ir à igreja.
Sophia estava dentro do carro dos pais quando criminosos abriram fogo contra o veículo. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Evangélico de Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos.
Momentos antes, a manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, também havia sido baleada e morreu no local. Três outras pessoas ficaram feridas: uma menina de 6 anos, um menino de 9 anos e um homem, que seria o verdadeiro alvo dos disparos, segundo a polícia.
De acordo com informações do Folha Vitória, o crime teria sido motivado por uma disputa entre facções rivais ligadas ao tráfico de drogas. Testemunhas relataram que um homem em uma motocicleta passou atirando várias vezes. Enquanto a Polícia Militar ainda atendia à ocorrência, outro motociclista disparou contra um homem em um bar, fugindo em seguida e abandonando a moto.
A Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Vila Velha assumiu o caso e segue mobilizada para identificar e prender os envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.