Incêndio em vegetação ameaça residências em Guaratinguetá

O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da manhã desta terça-feira (12) para combater um incêndio em vegetação, em Guaratinguetá. Não houve vítimas.
O fogo atingiu área na rua José Alves de Carvalho, no Portal das Colinas, por volta das 10h40.
Pelo local, segundo os bombeiros, o fogo atingiu cerca de 3.000 m² de área. Foram usados abafadores e aproximadamente 4 m³ de água, com apoio de agentes da Defesa Civil de Guaratinguetá. O local foi deixado em segurança.