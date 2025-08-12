14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FOGO

Incêndio em vegetação ameaça residências em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Combate ao incêndio em Guaratinguetá
Combate ao incêndio em Guaratinguetá

O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da manhã desta terça-feira (12) para combater um incêndio em vegetação, em Guaratinguetá. Não houve vítimas.

O fogo atingiu área na rua José Alves de Carvalho, no Portal das Colinas, por volta das 10h40.

Pelo local, segundo os bombeiros, o fogo atingiu cerca de 3.000 m² de área. Foram usados abafadores e aproximadamente 4 m³ de água, com apoio de agentes da Defesa Civil de Guaratinguetá. O local foi deixado em segurança.

