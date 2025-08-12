Incêndio em vegetação ameaça residências em Guaratinguetá

O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da manhã desta terça-feira (12) para combater um incêndio em vegetação, em Guaratinguetá. Não houve vítimas.

O fogo atingiu área na rua José Alves de Carvalho, no Portal das Colinas, por volta das 10h40.