Sidnei Sobreira morre aos 47 anos em SJC; notas de falecimento

SIDNEI DE ANDRADE SOBREIRA Falecimento: 11/08/2025 Idade: 47 anos Velório: Urbam Sala 3 Sepultamento: 13/08/2025 às 10h30 Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ANTONIO JOSE DA SILVA Falecimento: 12/08/2025 Idade: 95 anos Velório: Velório Municipal Paraíso Sepultamento: 13/08/2025 às 11h00 Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ILVA LAZARINO - DESPOJOS Falecimento: 21/02/2006 Idade: 106 anos Sepultamento: 13/08/2025 às 11h00 Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

LIA DA SILVA MOISES

Falecimento: 11/08/2025

Idade: 0 anos

Velório: Direto

Sepultamento: 13/08/2025 às 09h00

Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

MARIA DA GRACA VILELA MARIANO

Falecimento: 11/08/2025

Idade: 75 anos

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: 12/08/2025 às 23h00

Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

VILMAR DOS SANTOS

Falecimento: 12/08/2025

Idade: 60 anos

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: 12/08/2025 às 16h40

Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)