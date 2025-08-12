Sidnei Sobreira morre aos 47 anos em SJC; notas de falecimento

ILVA LAZARINO - DESPOJOS
Falecimento: 21/02/2006
Idade: 106 anos
Sepultamento: 13/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
ANTONIO JOSE DA SILVA
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 95 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 13/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
SIDNEI DE ANDRADE SOBREIRA
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 47 anos
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: 13/08/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
LIA DA SILVA MOISES
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 0 anos
Velório: Direto
Sepultamento: 13/08/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
MARIA DA GRACA VILELA MARIANO
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 75 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 12/08/2025 às 23h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
VILMAR DOS SANTOS
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 60 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 12/08/2025 às 16h40
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
GERALDO MARTINS DE SIQUEIRA
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 59 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 12/08/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
EDSON BUENO
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 65 anos
Velório: Igreja Congregação Cristã do Brasil - Rua São Paulo, 393 - Vila Maria - SJC
Sepultamento: 12/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 74 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 12/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
REGINALDO DE SOUZA SILVA
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 59 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 12/08/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOSE FERREIRA DOURADO
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 73 anos
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: 12/08/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
LUIZ PEREIRA DE SOUSA
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 78 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 12/08/2025 às 14h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA EVANGELISTA DA LUZ LOURENCO
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 87 anos
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: 12/08/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
ANTONIEL PIRES DE GODOI
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 58 anos
Velório: Campo das Oliveiras/Jacareí
Sepultamento: 12/08/2025 às 12h00
Local: Cemitério Municipal de S. Francisco Xavier/SJC-SP
ALVERINA DO CARMO FERNANDES
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 77 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 12/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA OLINDA DA COSTA SANTOS
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 12/08/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
VILMA NOEMIA DE QUEIROZ
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 66 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 12/08/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARILDA DE SOUZA FORLANI
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 69 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 12/08/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
CARLOS EDUARDO PLAÇA CAGGIANO
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 68 anos
Velório: Direto
Sepultamento: 12/08/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOAO CARLOS DE LIMA
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 69 anos
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: 12/08/2025 às 08h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)