14 de agosto de 2025
OBITUÁRIO

Sidnei Sobreira morre aos 47 anos em SJC; notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

ILVA LAZARINO - DESPOJOS  
Falecimento: 21/02/2006  
Idade: 106 anos  
Sepultamento: 13/08/2025 às 11h00  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

ANTONIO JOSE DA SILVA  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 95 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 13/08/2025 às 11h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

SIDNEI DE ANDRADE SOBREIRA  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 47 anos  
Velório: Urbam Sala 3  
Sepultamento: 13/08/2025 às 10h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

LIA DA SILVA MOISES  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 0 anos  
Velório: Direto  
Sepultamento: 13/08/2025 às 09h00  
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

MARIA DA GRACA VILELA MARIANO  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 75 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 12/08/2025 às 23h00  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

VILMAR DOS SANTOS  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 60 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 12/08/2025 às 16h40  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

GERALDO MARTINS DE SIQUEIRA  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 59 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 12/08/2025 às 16h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

EDSON BUENO  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 65 anos  
Velório: Igreja Congregação Cristã do Brasil - Rua São Paulo, 393 - Vila Maria - SJC  
Sepultamento: 12/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 74 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 12/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

REGINALDO DE SOUZA SILVA  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 59 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 12/08/2025 às 15h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSE FERREIRA DOURADO  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 73 anos  
Velório: Velório Municipal Santana  
Sepultamento: 12/08/2025 às 15h00  
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

LUIZ PEREIRA DE SOUSA  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 78 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 12/08/2025 às 14h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA EVANGELISTA DA LUZ LOURENCO  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 87 anos  
Velório: Velório Municipal Centro  
Sepultamento: 12/08/2025 às 14h00  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

ANTONIEL PIRES DE GODOI  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 58 anos  
Velório: Campo das Oliveiras/Jacareí  
Sepultamento: 12/08/2025 às 12h00  
Local: Cemitério Municipal de S. Francisco Xavier/SJC-SP

ALVERINA DO CARMO FERNANDES  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 77 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 12/08/2025 às 11h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA OLINDA DA COSTA SANTOS  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 79 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 12/08/2025 às 10h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

VILMA NOEMIA DE QUEIROZ  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 66 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 12/08/2025 às 10h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARILDA DE SOUZA FORLANI  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 69 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 12/08/2025 às 09h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

CARLOS EDUARDO PLAÇA CAGGIANO  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 68 anos  
Velório: Direto  
Sepultamento: 12/08/2025 às 09h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOAO CARLOS DE LIMA  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 69 anos  
Velório: Urbam Sala 2  
Sepultamento: 12/08/2025 às 08h00  
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)

