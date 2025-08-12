Três são presos por receptação com veículo furtado em São José

Na noite de segunda-feira (11), por volta das 22h30, o monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos informou à Polícia Militar de que um veículo, produto de furto, transitava na altura do km 147 da rodovia Presidente Dutra, sentido capital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imediatamente, uma equipe de Força Tática da PM acessou a rodovia e avistou o veículo. Foi dado sinal de parada e, no km 149, a equipe conseguiu realizar a abordagem.