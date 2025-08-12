14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
PRISÃO NA RODOVIA

Três são presos por receptação com veículo furtado em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Carro apreendido na rodovia Presidente Dutra
Carro apreendido na rodovia Presidente Dutra

Na noite de segunda-feira (11), por volta das 22h30, o monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos informou à Polícia Militar de que um veículo, produto de furto, transitava na altura do km 147 da rodovia Presidente Dutra, sentido capital.

Imediatamente, uma equipe de Força Tática da PM acessou a rodovia e avistou o veículo. Foi dado sinal de parada e, no km 149, a equipe conseguiu realizar a abordagem.

No interior do carro havia três pessoas. Ao consultar o emplacamento, foi confirmado que o veículo era produto de furto em 9 de agosto de 2025, no bairro Vila Ema, região central de São José.

Diante dos fatos, o carro e os três suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da justiça.

