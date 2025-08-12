14 de agosto de 2025
HOMENAGEM

Adeus, guerreira! Mãe heroína, Natasha deixa lição de vida em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Guerreira.
Mãe heroína, uma leoa. Uma mulher capaz de enfrentar até mesmo os desafios mais difíceis, sem perder a sua vocação: sorrir e fazer sorrir.

São José dos Campos se despediu na última segunda-feira (11) de Natasha Tuane Nascimento, de 32 anos.

Auxiliar administrativa, mãe amorosa e conhecida pelo sorriso marcante, Natasha era reconhecida por familiares e amigos como uma mulher guerreira, alegre e inspiradora.

O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona sul de São José dos Campos, e foi marcado por emoção e homenagens. Parentes e amigos publicaram mensagens comoventes nas redes sociais, lembrando a força e a fé de Natasha durante o tratamento.

“Minha irmã foi uma guerreira. Deus abençoe todos pelo carinho”, disse Charles Pierre, em postagem no Facebook de OVALE. “Foi sinônimo de resiliência, garra e determinação. Te amarei eternamente, maninha”, escreveu Isabel Cristina Barbosa.

Amigas também recordaram momentos especiais e a forma única como Natasha enfrentava a vida. “Sempre alegre, um sorriso maravilhoso e apaixonada pela filha Milena. Ontem, ela descansou. Esteja em paz, minha querida Natasha”, disse Aline Garcia.

O legado deixado por Natasha vai além das lembranças. Ela será lembrada como uma mãe dedicada, amiga leal e mulher de fé, que inspirou todos ao seu redor com coragem e esperança, mesmo nos dias mais difíceis.

