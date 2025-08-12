Caminhão pega fogo e interdita faixa da Via Dutra no Vale

Um caminhão pegou fogo na tarde desta terça-feira (12) e causou transtornos na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Jacareí. O congestionamento de veículos passou de 6 quilômetros no final da tarde, no km 162 da pista sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária CCR RioSP, que administra a rodovia, foram acionados o Corpo de Bombeiros e as equipes de resgate e operação para prestar socorro e orientar o tráfego no local. Não houve registro de vítimas.