14 de agosto de 2025
FOGO NA PISTA

Caminhão pega fogo e interdita faixa da Via Dutra no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Caminhão em chamas na Via Dutra
Caminhão em chamas na Via Dutra

Um caminhão pegou fogo na tarde desta terça-feira (12) e causou transtornos na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Jacareí. O congestionamento de veículos passou de 6 quilômetros no final da tarde, no km 162 da pista sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária CCR RioSP, que administra a rodovia, foram acionados o Corpo de Bombeiros e as equipes de resgate e operação para prestar socorro e orientar o tráfego no local. Não houve registro de vítimas.

Ainda segundo a concessionária, o fogo foi controlado às 15h45 e a faixa 2 (da direita) ficou interditada até as 15h55. No momento, ainda há registro de lentidão na pista.

