PM e mulher são encontrados mortos dentro de quarto de motel

Um caso chocante mobilizou a Polícia Civil e a Polícia Militar na noite de segunda-feira (11) em São José, na Região Metropolitana de Florianópolis. O policial militar Jefferson Luiz Sagaz, de 38 anos, e sua esposa Ana Carolina Silva foram encontrados mortos dentro de um quarto de motel na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, as câmeras de segurança do estabelecimento e o veículo de Jefferson foram recolhidos para análise. As autoridades informaram que não havia sinais visíveis de violência nos corpos, e as circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas.