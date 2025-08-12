PM e mulher são encontrados mortos dentro de quarto de motel

Um caso chocante mobilizou a Polícia Civil e a Polícia Militar na noite de segunda-feira (11) em São José, na Região Metropolitana de Florianópolis. O policial militar Jefferson Luiz Sagaz, de 38 anos, e sua esposa Ana Carolina Silva foram encontrados mortos dentro de um quarto de motel na cidade.
De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, as câmeras de segurança do estabelecimento e o veículo de Jefferson foram recolhidos para análise. As autoridades informaram que não havia sinais visíveis de violência nos corpos, e as circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas.
Jefferson era cabo na Academia de Polícia Militar da Trindade desde 2013 e era respeitado entre colegas da corporação. Ana Carolina era empresária e administrava uma esmalteria em São José. O casal deixa uma filha de quatro anos.
O caso está sob investigação, e a polícia aguarda o resultado dos exames periciais para confirmar a causa das mortes.