14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRASIL

PM e mulher são encontrados mortos dentro de quarto de motel

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um caso chocante mobilizou a Polícia Civil e a Polícia Militar na noite de segunda-feira (11) em São José, na Região Metropolitana de Florianópolis. O policial militar Jefferson Luiz Sagaz, de 38 anos, e sua esposa Ana Carolina Silva foram encontrados mortos dentro de um quarto de motel na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, as câmeras de segurança do estabelecimento e o veículo de Jefferson foram recolhidos para análise. As autoridades informaram que não havia sinais visíveis de violência nos corpos, e as circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas.

Jefferson era cabo na Academia de Polícia Militar da Trindade desde 2013 e era respeitado entre colegas da corporação. Ana Carolina era empresária e administrava uma esmalteria em São José. O casal deixa uma filha de quatro anos.

O caso está sob investigação, e a polícia aguarda o resultado dos exames periciais para confirmar a causa das mortes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários