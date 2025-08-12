Com prisões e buscas, SJC é centro de ação da PF contra o tráfico

Na rota da PF (Polícia Federal), São José dos Campos é o epicentro da investigação sobre uma organização criminosa responsável pelo desvio de toneladas de cafeína do mercado legal para abastecer o tráfico de drogas.
Deflagrada na manhã desta terça-feira (12), a Operação Caffeine Break resultou no cumprimento de 20 mandados de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão determinados pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos.
Na cidade, de acordo com a polícia, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. Na região, Caraguatatuba também foi alvo da ação, com um mandado de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A investigação começou em São José, onde uma empresa de suplementos e energéticos chamou atenção por movimentações atípicas na compra de produtos químicos controlados. Conforme a PF, essa companhia registrou aquisições em larga escala sem justificativa econômica ou logística.
Durante as apurações, a corporação identificou que três empresas — sendo uma sediada em São José e outras duas no estado — adquiriram juntas mais de 550 toneladas de cafeína, ocultando as transações com notas fiscais falsas. O grupo contava com químicos, farmacêuticos, despachantes aduaneiros e advogados para viabilizar o esquema.
Investigação.
O sócio da empresa de São José já havia sido preso em 2010, na Operação Opus Magna, por crime semelhante. Segundo a PF, ele retornou às atividades ilícitas com métodos mais sofisticados. No total, a ação envolveu mais de 200 policiais federais, atuando em 13 cidades paulistas e na capital fluminense.
As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos, que também determinou o bloqueio de 59 contas bancárias e o sequestro de 83 bens móveis e imóveis, somando R$ 72 milhões.
Sigilo.
Cidades alvo da operação: São José dos Campos, Caraguatatuba, São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santos, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Diadema, Cerquilho, Tietê e Rio de Janeiro.