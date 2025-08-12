Com prisões e buscas, SJC é centro de ação da PF contra o tráfico

Na rota da PF (Polícia Federal), São José dos Campos é o epicentro da investigação sobre uma organização criminosa responsável pelo desvio de toneladas de cafeína do mercado legal para abastecer o tráfico de drogas.

Deflagrada na manhã desta terça-feira (12), a Operação Caffeine Break resultou no cumprimento de 20 mandados de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão determinados pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos.

Na cidade, de acordo com a polícia, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. Na região, Caraguatatuba também foi alvo da ação, com um mandado de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão.