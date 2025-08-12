‘Fuga de Cérebros’: Justiça de SJC libera contratações da Boeing

A 3ª Vara de São José dos Campos do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) decidiu que a Boeing poderá contratar engenheiros no Brasil. O entendimento se deu em ação que argumenta que a empresa norte-americana estaria praticando concorrência desleal ao contratar profissionais brasileiros e prejudicando companhias consideradas estratégicas para a defesa nacional.

No processo, a Abimde (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Defesa) e a AIAB (Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil) solicitaram limitar as contratações a 0,6% do corpo de engenharia de empresas estratégicas de defesa. As entidades também pediram multa de R$ 5 milhões para a Boeing, com valores destinados a instituições de ensino aeronáutico.