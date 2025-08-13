Alô, Trump: cidade do Vale bate taxa de homicídios de Washington

O município de Lorena, no Vale do Paraíba, tem taxa de homicídios superior à da cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, que será alvo de uma intervenção federal na segurança anunciada pelo presidente Donald Trump.
De acordo com os números da Casa Branca, Washington tem 27,3 vítimas para cada 100 mil habitantes, índice abaixo do registrado por Lorena, que tem 31,8 vítimas por 100 mil – 16,48% acima da capital americana.
Segundo Trump, a criminalidade em Washington superou a registrada em outras capitais nacionais, como Bogotá (Colômbia), Cidade do Panamá, Cidade do México e Bagdá (Iraque). Ele chegou a citar ainda, com base em dados equivocados, Brasília como uma das cidades com maiores taxas no mundo.
Na segunda-feira (11), Trump determinou intervenção federal na segurança de Washington. O republicano disse que 800 soldados da Guarda Nacional serão enviados à capital, para apoiar a aplicação da lei local e federal.
"O número de roubos de carros [em Washington] dobrou nos últimos 5 anos e o número de sequestros relâmpagos mais que triplicou. Os homicídios em 2023 atingiram a maior taxa, provavelmente de todos os tempos", alegou Trump.
"Nossa capital foi tomada por gangues violentas e criminosos sanguinários, hordas de jovens selvagens, maníacos drogados e moradores de rua. E não vamos deixar isso acontecer novamente. Não vamos tolerar isso", completou.
Região.
O Vale tem 7 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, considerando os 100 maiores municípios paulistas, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
Lorena tornou-se a cidade com a maior taxa de homicídios do estado, superando Cruzeiro, que liderou no ano passado. Os municípios registram 31,82 e 24,01 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses, respectivamente, liderando o ranking paulista.
Pindamonhangaba ocupa a 3ª colocação (18,13) e Caraguatatuba a 4ª (17,05). O 6º lugar é de Ubatuba (16,13), o 7º de Caçapava (15,59) e o 10º de Guaratinguetá (11,86).
São Sebastião está na 19ª colocação com taxa de 8,58, Taubaté caiu para a 25ª posição, com 7,72, Jacareí aparece na 48ª, com 5,41, e São José dos Campos está na 75ª colocação, com taxa de 3,87 vítimas por 100 mil.