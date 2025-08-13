Alô, Trump: cidade do Vale bate taxa de homicídios de Washington

O município de Lorena, no Vale do Paraíba, tem taxa de homicídios superior à da cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, que será alvo de uma intervenção federal na segurança anunciada pelo presidente Donald Trump.

De acordo com os números da Casa Branca, Washington tem 27,3 vítimas para cada 100 mil habitantes, índice abaixo do registrado por Lorena, que tem 31,8 vítimas por 100 mil – 16,48% acima da capital americana.