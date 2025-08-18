Em São José, João Henrique se adapta à prótese e já pensa em moto

“Graças a Deus, consigo fazer basicamente tudo que eu gostava de fazer antes. Uma coisa que me preocupava era a questão de dirigir. Eu não sabia se eu ia conseguir dirigir ou não. Isso eu ficava me perguntando. E hoje eu dirijo só com o pé esquerdo. Então é tranquilo. Dirijo para cima e para baixo”, afirmou João Henrique. “Estou andando de bicicleta também com meu pai, eu consigo ir à academia com meu amigo”.

No podcast de OVALE, Sheila contou que quando viu o filho internado procurou passar toda a confiança da mãe de que ele conseguiria se recuperar.

“Quando eu cheguei ao hospital, ele estava em coma. Eu fiz tirar todo o lençol para olhar todo o corpo dele. Eu queria ver se tinha mais alguma coisa machucada. Eles me chamaram de louca, porque onde já se viu aquilo. Fui olhando tudo para ver se tinha algum roxo, algum hematoma”, disse a mãe.