Em São José, João Henrique se adapta à prótese e já pensa em moto

Ninguém segura João Henrique Thomaz Ferreira.
Após ter parte da perna direita amputada na Irlanda, ao ser atingido por um carro de um policial de Dublin, em outubro de 2023, ele segue a recuperação em São José dos Campos e começa a ter uma vida cada vez mais normal.
Tão normal que os pais do jovem, a primeira-dama e o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD) e Sheila Thomaz, começam a ficar preocupados com a “independência” do filho, que já planeja voltar a pilotar motos.
“Ele está tentando dirigir moto. Ele está pensando num jeito de adaptar uma rodinha na moto. Ele quer me matar, ele quer me matar de nervoso”, disse Sheila, aos risos, no podcast Superação, novo quadro do OVALE Cast.
O bom humor da mãe aparece depois de muito tempo de preocupação com a recuperação de João Henrique, que passou por 18 cirurgias na Irlanda, nos 55 dias que esteve internado em Dublin. Agora, ele garante que reconquista sua liberdade de movimento.
“Graças a Deus, consigo fazer basicamente tudo que eu gostava de fazer antes. Uma coisa que me preocupava era a questão de dirigir. Eu não sabia se eu ia conseguir dirigir ou não. Isso eu ficava me perguntando. E hoje eu dirijo só com o pé esquerdo. Então é tranquilo. Dirijo para cima e para baixo”, afirmou João Henrique. “Estou andando de bicicleta também com meu pai, eu consigo ir à academia com meu amigo”.
No podcast de OVALE, Sheila contou que quando viu o filho internado procurou passar toda a confiança da mãe de que ele conseguiria se recuperar.
“Quando eu cheguei ao hospital, ele estava em coma. Eu fiz tirar todo o lençol para olhar todo o corpo dele. Eu queria ver se tinha mais alguma coisa machucada. Eles me chamaram de louca, porque onde já se viu aquilo. Fui olhando tudo para ver se tinha algum roxo, algum hematoma”, disse a mãe.
“E ali eu abracei o João e falei no ouvido dele: ‘Filho, eu sei que você está aí, acorda para mãe, eu acabei de chegar e você vai sair daqui, você vai ficar vivo, você vai sair daqui andando, você não vai embora desse país numa cadeira de rodas. Você vai caminhar. Eu vou ficar aqui até você fazer isso’. E ele foi”, afirmou Sheila.
Em setembro, João e Sheila retornarão à Irlanda para acompanhar audiência do processo judicial do policial que atropelou João. O agente público pode ser preso caso seja condenado. OVALE acompanhará o julgamento, diretamente de Dublin.
