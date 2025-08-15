João Henrique passou por cirurgia em São José: ‘Tudo funcionando’

Após ter parte da perna direita amputada na Irlanda, ao ser atingido por um carro de um policial de Dublin, em outubro de 2023, João Henrique Thomaz Ferreira passou por uma nova cirurgia em São José dos Campos, no começo de julho deste ano.

Filho do prefeito e da primeira-dama de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD) e Sheila Thomaz, João Henrique explicou que a cirurgia no Hospital Municipal de São José dos Campos foi reparadora, para corrigir falhas na amputação feita na Irlanda. Ele agora se recupera na cidade, ao lado da família.