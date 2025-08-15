João Henrique passou por cirurgia em São José: ‘Tudo funcionando’

Após ter parte da perna direita amputada na Irlanda, ao ser atingido por um carro de um policial de Dublin, em outubro de 2023, João Henrique Thomaz Ferreira passou por uma nova cirurgia em São José dos Campos, no começo de julho deste ano.
Filho do prefeito e da primeira-dama de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD) e Sheila Thomaz, João Henrique explicou que a cirurgia no Hospital Municipal de São José dos Campos foi reparadora, para corrigir falhas na amputação feita na Irlanda. Ele agora se recupera na cidade, ao lado da família.
“Eu não estava conseguindo largar a muleta. Eu estava sempre andando com a muleta por conta de pressão que acabava abrindo uma ferida no meu coto. Como faltou muito tecido na hora da cirurgia principal, da amputação, eles colocaram pele sintética, só que a pele sintética não é elástica”, disse ele no podcast Superação, novo quadro do OVALE Cast.
“E ali naquela área precisa de certa elasticidade. Eles fizeram como se fosse uma raspagem nas duas cabeças do fêmur, deixou um pouco mais reto, com isso teve mais área de músculo ali, de tecidos, e assim não faz tanta pressão naquele coto”, completou.
Sheila disse que a nova cirurgia, depois de 18 operações enquanto João Henrique esteve internado na Irlanda, serviu para que o filho tenha mais sensibilidade no local da amputação.
“Para que ele agora tenha sensibilidade, porque ele perdeu a sensibilidade ali. Então, ficava machucando, ele não sentia e nem percebia. Quando chegava em casa estava tudo sangrando. Agora ele volta a ter sensibilidade. Tirou a pele sintética, deu para fazer com a pele dele. Então, agora ele volta a ter tudo funcionando”, afirmou a mãe.
Em setembro, João e Sheila retornarão à Irlanda para acompanhar audiência do processo judicial do policial que atropelou João. O agente público pode ser preso caso seja condenado. OVALE acompanhará o julgamento, diretamente de Dublin.
Superação contou com apresentação do jornalista Tiago Bezerra. O podcast na íntegra está disponível no Youtube e no Spotfy, além do site e das redes sociais de OVALE.