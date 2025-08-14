‘Está encurralado’, afirma Sheila sobre policial que atingiu João

O policial irlandês que atingiu com um carro o jovem João Henrique Thomaz Ferreira em outubro de 2023, provocando a amputação da perna dele, responde a um processo judicial em Dublin, na Irlanda, que pode levá-lo à prisão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma nova audiência do caso será realizada em setembro, quando João Henrique e a mãe, a primeira-dama de José dos Campos, Sheila Thomaz, irão para a Irlanda acompanhar o processo.