‘Está encurralado’, afirma Sheila sobre policial que atingiu João

O policial irlandês que atingiu com um carro o jovem João Henrique Thomaz Ferreira em outubro de 2023, provocando a amputação da perna dele, responde a um processo judicial em Dublin, na Irlanda, que pode levá-lo à prisão.
Uma nova audiência do caso será realizada em setembro, quando João Henrique e a mãe, a primeira-dama de José dos Campos, Sheila Thomaz, irão para a Irlanda acompanhar o processo.
Ela explicou que o caso de João Henrique teve duas audiências e foi adiado para 25 de setembro, quando o policial terá que se declarar inocente ou culpado.
“Se ele se declara culpado, pronto. Acaba o caso ali e ela [juíza] já pode dar a sentença dele. Se ele se declara inocente, automaticamente já sobe de instância. Mas ele está encurralado. Essa é a verdade”, disse Sheila ao podcast Superação, novo quadro do OVALE Cast.
“25 de setembro é a última vez que ele consegue adiar. Agora é uma questão de pressão. É mostrar que eu estou me importando com o caso”, afirmou João Henrique, que é filho do prefeito de São José, Anderson Farias (PSD).
Sheila contou detalhes do processo e das diferenças entre uma ação judicial no Brasil e na Irlanda.
“A justiça deles tem quatro instâncias de níveis de gravidade. Então eles começam sempre no nível mais baixo. Nessa primeira instância, que é onde está o caso, a juíza quando viu o João Henrique, ela já deixou claro o seguinte: na instância dela, ela não aceita que um acidente cause uma lesão, nem que seja uma cicatriz que deixa na vítima, ela não trata, ela já põe para a instância superior”, afirmou.
“Ele deve se declarar culpado ou inocente, ele tem que assumir uma postura que ele está empurrando, sobre orientação do advogado para ganhar mais tempo. Mas ele vai ter que se pronunciar. E depois do anúncio dele vai para a instância X. Na última, ele pode pegar julgamento de júri popular. E aí ele pode sair preso. Este é o risco dele.”
Em setembro, João e Sheila retornarão à Irlanda para acompanhar audiência do processo judicial do policial que atropelou João. O agente público pode ser preso caso seja condenado. OVALE acompanhará o julgamento, diretamente de Dublin.
Superação contou com apresentação do jornalista Tiago Bezerra.