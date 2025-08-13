‘Governo irlandês nunca ofereceu absolutamente nada’, diz Sheila

Atualmente, o policial envolvido no caso responde a um processo judicial e pode ser até preso, caso seja condenado. Sheila e João Henrique acompanham as audiências pessoalmente e enfrentam as diferenças do sistema judicial em outro país.

A primeira-dama de José dos Campos, Sheila Thomaz, disse que o governo da Irlanda não ofereceu nenhum apoio ao filho João Henrique Thomaz Ferreira, que teve parte da perna direita amputada, em outubro de 2023, após ser atingido por um carro da polícia de Dublin, cidade onde ele morava desde 2018.

“O Ministério Público deles, com a promotoria deles, é que tem que processar o policial. É o que está acontecendo agora. Depois disso, desencadeia para ele [João], que é a vítima. Para eu conseguir entrar nesse processo, eu tive que contratar um advogado irlandês. Eu não podia contratar um internacional, nem um brasileiro. Tem que ser irlandês. Eu não posso ter acesso”, disse Sheila.

“Se eles quiserem fazer um acordo amanhã com ele e liberar, acaba tudo. Não tem nenhum respaldo. Eu vou falar muito claramente. A Irlanda, o governo irlandês, não me ofereceu absolutamente nada. Nunca nos procuraram. O Brasil faz isso, a nossa assistência social. Inclusive com estrangeiros. Então assim, nós temos todo um acolhimento que eles não fizeram. Não deram a mínima”, afirmou a mãe no podcast Superação, novo quadro do OVALE Cast.

“Chegou um ponto que eles começaram a vir querer me segurar porque não queriam que eu falasse para as redes públicas. Não queria que eu fosse para a internet. Não queria que eu desse entrevista, porque eu estava manchando a imagem da Irlanda como um país não seguro”, completou.