Homem é preso com 412 porções de drogas após fuga em São José

Durante operação de combate ao tráfico de drogas na rua Joaquim Moreira Ávila, na Vila São Geraldo, em São José dos Campos, policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I avistaram quatro pessoas em fuga por uma trilha nas proximidades do campo de futebol.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um dos suspeitos, trajando calça cinza escura e blusa preta, foi visto arremessando duas sacolas ao solo enquanto corria em direção ao CDHU, próximo ao estacionamento de veículos. O caso acontece na noite de quarta-feira (30), por volta das 19h40.