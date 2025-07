Homem é preso com arma após agredir ex-namorada em São José

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (31), no bairro Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos, por porte ilegal de arma de fogo e por violência doméstica contra sua ex-namorada. O caso foi registrado também com agravantes de dano e ameaça.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo possível tentativa de suicídio de um indivíduo armado. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com S.S.S empunhando um revólver calibre .38 durante uma discussão com sua ex-companheira, A.G.P.B, de 20 anos. Diante da situação de risco, os agentes realizaram a abordagem e S.S.S se rendeu, jogando a arma no chão.