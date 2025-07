VÍDEO: Acidente em parque de diversões deixa ao menos 23 feridos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas — três delas em estado crítico — após um grave acidente com um brinquedo no Green Mountain Park, localizado na região de Al Hada, em Taif, na Arábia Saudita.

Equipes de emergência prestaram os primeiros socorros ainda no local e encaminharam as vítimas para hospitais da região. Testemunhas relataram que partes da estrutura atingiram também pessoas que estavam nas proximidades do equipamento.

As autoridades locais isolaram o parque e iniciaram uma investigação para apurar as causas da falha e verificar as condições de segurança do espaço. O caso reacende o debate sobre fiscalização e manutenção de atrações em parques de diversão no país.