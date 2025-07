Homem é preso em flagrante após agredir cunhada em SJC

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (30) por agredir a cunhada dentro da própria residência, no Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos. O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) como lesão corporal qualificada por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

Segundo o boletim de ocorrência, C.Q chegou em casa visivelmente embriagado e, em tom de brincadeira, começou a apertar o pescoço da própria mãe, E.A.R.Q. A cunhada dele, M.V.S.Q, que também reside no imóvel, tentou intervir, para evitar que a sogra fosse machucada.