Mulher é esfaqueada pela irmã após briga por Wi-Fi em São José

Uma mulher foi esfaqueada pela própria irmã depois de uma briga por causa do Wi-Fi, em São José dos Campos.

O caso aconteceu no Monte Castelo. A vítima, de 48 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite de quarta-feira (30), dentro de casa, e a principal suspeita é a própria irmã da vítima, de 36 anos, que teria cometido o crime com a ajuda do companheiro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada na cama com perfurações no ombro e no braço, sangrando intensamente. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Pronto Socorro da Vila Industrial, onde permanece internada sob cuidados médicos.