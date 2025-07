Caminhoneiro morre em acidente na Dom Pedro, em Jacareí

Um grave acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (30), no km 3 da Rodovia Dom Pedro 1°, em Jacareí, resultou na morte do caminhoneiro Ricardo Antonio Lemes, de 47 anos. A colisão envolveu dois veículos de carga e foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo o boletim de ocorrência, Ricardo trafegava no sentido Jacareí-Campinas conduzindo uma carreta Volvo com placas de Vinhedo, quando colidiu na traseira de um caminhão Mercedes-Benz L 1113, ano 1970, de Itapeva (MG), que seguia à frente. Ricardo morreu no local.