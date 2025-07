Mulher sequestrada pelo ex relata agressão, ameaça e abuso sexual

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O depoimento dela, prestado à Polícia Civil, revela momentos de desespero e violência extrema. “Ele me segurou como se fosse um mata-leão e disse que, se eu fizesse qualquer coisa, ele ia me matar”, relatou sobre o início do sequestro, que ocorreu na última sexta-feira (25), em Caçapava Velha.

Ao tentar deixar o ex na casa dele, ele assumiu o controle do carro e a levou contra sua vontade. “Na hora que chegou na rotatória, ele puxou o freio de mão e desligou o carro. Quando tentei sair, ele me jogou pro banco do passageiro e começou a dirigir”.

Na passagem por Nova Caçapava, ela tentou pedir ajuda em uma adega. “Gritei que ele ia me matar, mas ninguém me ajudou. Um homem me olhou e disse que não podia fazer nada por mim”. No local, estavam cerca de 15 homens, segundo o depoimento da vítima.