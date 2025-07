VÍDEO: Homem invade igreja católica e coloca explosivo no altar

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar crime de ultraje a culto religioso em Itaiópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (30), na Paróquia Santo Estanislau, localizada no bairro Paraguaçu.

O delegado regional de Mafra, Cassiano Tiburski, que também responde por Itaiópolis, confirmou que um boletim de ocorrência foi registrado. Segundo ele, o caso está sendo investigado como possível crime de ultraje a culto.

O vídeo circula nas redes sociais e gerou indignação entre os moradores da cidade e fiéis da comunidade católica. Comentários no Instagram refletem a revolta com o episódio. “Misericórdia, Senhor. Nem as igrejas estão respeitando”, escreveu uma internauta. “Meu Deus! Falta de respeito com Deus”, publicou outro perfil.

Até o momento, o suspeito não foi identificado. A polícia deve utilizar as imagens de segurança para tentar chegar à autoria do crime. Não há informações sobre danos materiais significativos ou feridos.