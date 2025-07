Por R$ 20, mulher quebra vidro traseiro de viatura da PM no Vale

Uma mulher foi presa em Lagoinha por quebrar o vidro de viatura da Polícia Militar. A autora, de 25 anos, foi presa em flagrante nas imediações da praça Pedro Alves Ferreira, no Centro da cidade. A ação mobilizou equipes da corporação.

A autora confessou o ato durante abordagem policial. De acordo com o boletim de ocorrência, ela teria recebido R$ 20 para cometer o crime. O caso foi classificado como dano qualificado ao patrimônio público.