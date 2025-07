3º lote de restituição do IR injeta R$ 147,8 milhões no Vale

A Receita Federal paga, nesta quinta-feira (31), o 3º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, 117,2 mil contribuintes vão receber o dinheiro.

O crédito será de R$ 147,8 milhões. O lote inclui restituições residuais de exercícios anteriores. O próximo lote só deve ser pago no dia 29 de agosto.