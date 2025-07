Deputada Tabata Amaral cumpre agenda em São José nesta quinta

A agenda começa com uma palestra na Escola Alpha Lumen, referência nacional no atendimento a jovens talentos em situação de vulnerabilidade, com foco em ciência, cidadania e inovação.

Em seguida, Tabata visita o Hospital Francisca Júlia, instituição centenária e referência no tratamento de saúde mental e dependência química. A deputada destinou emenda parlamentar para a reforma da lavanderia do hospital, a pedido do vereador Fernando Petit (PSDB-SP), de São José.

Encerrando a agenda, a deputada será recebida pelo prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira (PSD), no Hospital Municipal, às 14h. A unidade foi contemplada com R$ 500 mil de emenda parlamentar no ano passado e está entre os indicados para receber um kit de telemedicina, reforçando o compromisso com o acesso à saúde pública de qualidade.

A deputada informou que a série de visitas a cidades no Vale do Paraíba “reforça o compromisso com o desenvolvimento regional, aliando o apoio a projetos essenciais nas comunidades com o fortalecimento das bases do PSB no Vale do Paraíba”.