‘Armeiro’ de facção criminosa é preso em operação da PM e do MP

Um homem investigado por ser considerado o “armeiro” de uma facção criminosa foi preso na quarta-feira (30) em Rio Claro, no interior de São Paulo, durante operação contra o crime organizado deflagrada pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Militar.

Os agentes cumpriram os mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Além de Rio Claro, os policiais estiveram em endereços na cidade de Araras.