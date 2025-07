'Predador' sexu@l fez mais de 200 vítimas; conheça a história

O homem apontado como o maior predador sexual do Rio Grande do Sul, Ramiro Gonzaga Barros, de 36 anos, é investigado por ter feito 217 vítimas em oito estados brasileiros. Ele foi alvo de um novo mandado de prisão na terça-feira (29) referente ao caso de uma jovem abusada quando tinha 6 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Barros está detido na Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul, desde janeiro deste ano e responde a mais de 60 inquéritos policiais. A Polícia Civil gaúcha estima que o número de vítimas possa chegar a 700, à medida que as investigações avançam.