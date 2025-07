Taubaté: homem tenta matar a mulher duas vezes na semana

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (30) após uma perseguição policial que terminou na região central de Taubaté. Ele é suspeito de manter a ex-companheira em cárcere privado desde o fim de semana e de tentar matá-la em ao menos duas ocasiões.

Segundo informações apuradas, a Polícia Militar, por meio do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), localizou o veículo do suspeito e tentou abordá-lo, mas o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante a fuga, ele trafegou pela contramão da Via Dutra e acessou a área urbana de Taubaté.

A perseguição terminou quando o carro foi cercado e colidiu com outro veículo. No interior do automóvel, os policiais encontraram a mulher, que era mantida como refém e apresentava diversas lesões visíveis. Ela foi levada inicialmente à delegacia e, em seguida, encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.