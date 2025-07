Isabele foi buscar carregador na casa de amigo e apareceu morta

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No dia em que desapareceu, Isabele havia pedido uma corrida por aplicativo. Ela informou à tia que sairia para buscar um carregador de celular na casa de um amigo, no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade. A adolescente, natural do município de Maués, no interior do Amazonas, estava hospedada na casa da tia no bairro Santo Agostinho, zona oeste da capital, durante as férias escolares.

O desaparecimento foi comunicado à Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops). A Polícia Civil do Amazonas abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte.