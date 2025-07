'Inaceitável': Lula dispara contra interferência na Justiça

Em nota oficial, Lula manifestou solidariedade ao ministro e classificou a medida como resultado da atuação de políticos brasileiros que, segundo ele, “traem a pátria” ao promoverem ações contrárias ao interesse nacional. O presidente ressaltou que considera “inaceitável” qualquer tentativa de ingerência externa no Judiciário do país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (30) que não aceita interferência estrangeira nas instituições brasileiras. A declaração foi feita após os Estados Unidos anunciarem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e comunicarem a aplicação de uma sobretaxa de 50% sobre produtos importados do Brasil.

A declaração foi divulgada pelo Palácio do Planalto no fim da noite. O governo brasileiro também reafirmou, no comunicado, que está aberto ao diálogo comercial com os Estados Unidos, mas deixou claro que não renunciará ao direito de usar mecanismos previstos em lei para reagir a medidas unilaterais. Entre esses instrumentos está a Lei de Reciprocidade, que autoriza o Brasil a impor sanções semelhantes em resposta.