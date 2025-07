São José deve ter geada na madrugada gelada; veja temperatura

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Campos do Jordão, a previsão também indica novas ocorrências de geada, com mínima prevista de 5°C.

Nas próximas horas, a massa de ar seca e fria mantém o tempo estável em todo o Estado de São Paulo. As temperaturas mínimas ficarão abaixo dos 8°C em grande parte do território, com possibilidade de geadas mais abrangentes nas regiões de vales e serras.

Devido à circulação marítima, há previsão de nevoeiros densos ao amanhecer em grande parte do litoral e da faixa leste do Estado. Também seguem ativas as rajadas de vento moderadas, variando entre 20 km/h e 40 km/h no litoral paulista. O alerta de ressaca permanece principalmente para áreas da Baixada Santista, São Sebastião e Ilhabela.