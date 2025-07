Após quase três dias, Bombeiros apagam fogo na Martim de Sá

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início ainda na segunda-feira (29), durante o vendaval que atingiu a região. Os primeiros focos foram registrados nas margens da Rodovia SP-55, nas proximidades dos bairros Olaria e Getuba. As chamas se espalharam rapidamente pelos morros da Martim de Sá e Chocolate, impulsionadas pelo tempo seco, ventos fortes e o tipo de vegetação predominante, fatores que contribuíram para o alastramento do incêndio.

Por volta das 10h desta quarta-feira, as equipes realizaram o reconhecimento da área e a identificação dos focos ativos. O combate terrestre foi iniciado em seguida, com bombeiros avançando por solo para o controle manual das chamas, enquanto o helicóptero Águia iniciou o combate aéreo. A captação de água foi feita na Lagoa do Capricórnio.

Ao longo do dia, foram realizados 87 lançamentos aéreos, totalizando aproximadamente 43,5 mil litros de água despejados sobre a vegetação. A equipe aérea retornou à base por volta das 17h.

De acordo com os bombeiros, até onde as equipes terrestres conseguiram acessar, não havia mais focos ativos, restando apenas braseiros e fumaça. A operação foi encerrada no fim da tarde, com desmobilização das equipes de solo.