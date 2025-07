Viu mensagem de outra no celular do marido e foi morta a facadas

Uma mulher foi assassinada com um golpe de faca no pescoço após flagrar uma conversa do marido com outra mulher. O corpo da vítima permaneceu por dias dentro da casa até ser localizado. O suspeito fugiu e foi preso pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, o companheiro da vítima, identificado como autor do homicídio, fugiu do local levando o carro dela. Ele foi capturado em São José, na Grande Florianópolis, e, durante a abordagem, alegou que agiu em legítima defesa após supostamente ser atacado por Rosimary com uma faca.