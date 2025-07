Foi levar os 2 filhos para a escola e acabou atropelada

Uma mulher e seus dois filhos, de 2 e 12 anos, foram atropelados na manhã desta quarta-feira (30) enquanto atravessavam uma faixa de pedestres. A criança mais nova sofreu ferimentos graves e corre risco de vida.

O acidente ocorreu em Londrina, no norte do Paraná. Segundo informações da RICtv, a família tentou atravessar correndo a via quando foi atingida por um micro-ônibus. A mãe e o filho mais novo foram os primeiros a ser atropelados. Em seguida, um carro que vinha atrás acabou atingindo o menino de 12 anos.