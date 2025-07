Não roubarás? Ladrão leva até Bíblia de vítima

Um acadêmico de 38 anos foi vítima de assalto enquanto retornava para casa após a aula na noite de terça-feira (29). O criminoso levou celular, documentos, pertences pessoais e até uma bíblia em inglês que o estudante carregava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Dourados, no Mato Grosso do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem caminhava por uma rua quando foi abordado por um motociclista que, inicialmente, pediu informações sobre o nome da via. Em seguida, o suspeito anunciou o assalto, ameaçando a vítima: “Passa tudo, carteira, celular! Senão vou te matar.”