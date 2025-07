Matou a filha, fingiu sequestro e usou pedra para prender corpo

Luciano Frattolin, empresário acusado de matar a própria filha de 9 anos e simular o sequestro da criança, usou uma pedra e uma árvore caída para tentar esconder o corpo em um lago. A menina Melina Frattolin foi encontrada morta no último dia 20 de julho.

O crime aconteceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, durante uma viagem de férias. De acordo com informações divulgadas pelo New York Post, um assistente da acusação revelou detalhes inéditos durante uma audiência realizada nesta quarta-feira (30). Segundo ele, Frattolin teria colocado o corpo da filha em uma área com vegetação, próximo à margem do lago, e o prendeu com uma pedra sobre o tronco de uma árvore caída.