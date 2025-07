VÍDEO: Casa é destruída em incêndio, mas Bíblia fica intacta

Uma bíblia foi encontrada intacta entre os escombros de uma casa totalmente destruída por um incêndio. O imóvel, que pertence à auxiliar de limpeza Ângela Maria, de 51 anos, foi consumido pelas chamas na noite de segunda-feira (28). A residência ficou inabitável e todos os móveis, roupas e pertences foram perdidos.

O incêndio aconteceu no bairro Vila Nogueira, em Campo Grande. No momento da tragédia, Ângela não estava em casa e soube do ocorrido por vizinhos. Desde então, está alojada provisoriamente na casa de uma das filhas.