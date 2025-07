Namorados morrem em acidente a caminho do trabalho

Uma jovem de 19 anos morreu na manhã desta quarta-feira (30) em um grave acidente na BR-376. Ela estava em uma moto com o namorado, de 20 anos, quando o casal colidiu na traseira de um carro. Ambos morreram no local antes da chegada do socorro.

O acidente ocorreu em Sarandi, no noroeste do Paraná. A vítima foi identificada como Bianca da Silva Ferreira, que trabalhava em uma farmácia e seguia para o serviço com o companheiro, José Vitor Madeira Figueiredo. Segundo a imprensa local, o casal teria sido fechado por um ônibus, o que os levou a mudar de pista. Nesse momento, acabaram batendo na traseira de um veículo.