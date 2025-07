VEJA a queda do Embraer Super Tucano da Esquadrilha da Fumaça

Dois aviões A-29 Super Tucano da Esquadrilha da Fumaça se chocaram no ar durante um treinamento na manhã desta quarta-feira (30). Um dos caças caiu após a colisão, mas o piloto conseguiu acionar o sistema de ejeção e sobreviveu.

O acidente ocorreu no interior de São Paulo, na região de Descalvado e Porto Ferreira, segundo informações da Força Aérea Brasileira (FAB). A corporação confirmou que a colisão aconteceu durante uma manobra de rotina e que o piloto da aeronave que caiu foi resgatado consciente.